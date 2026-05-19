Автоэксперт назвал главную ошибку при подборе машины

Одной из главных ошибок при выборе подержанного автомобиля является желание сэкономить. Машина дешевле рынка почти всегда скрывает проблему, считает автоэксперт Евгений Королев.

Покупателям подержанных авто Королев рекомендовал, в первую очередь, определять бюджет, а затем уже подбирать модели и типы кузова. Если желаемый автомобиль слишком дорогой, стоит рассмотреть предыдущее поколение модели или более простую комплектацию, а не гнаться за подозрительной скидкой, заявил специалист в разговоре с Lenta.ru.

Он также перечислил основные риски при чрезмерном стремлении сэкономить и отсутствии должной проверки автомобиля. Это, по словам эксперта, прежде всего, такие нередко встречающиеся проблемы, как восстановление после серьезного ДТП, скрученный пробег и юридические обременения. В последнем случае речь идет о том, что автомобиль может находиться в залоге, под арестом, в розыске или иметь ограничения на регистрационные действия.

Также Королев предостерег покупателей о заключения сделки под влиянием эмоций. Например, люди нередко не принимают в расчет, что машины с двигателем мощнее 250 л.с. облагаются максимальным транспортным налогом. Кроме того, нередко не учитываются расходы на топливо, обслуживание, страховку и возможный ремонт.

При осмотре машины специалист рекомендовал заглядывать в труднодоступные ниши, которые не чистят при химчистке, проверять состояние руля и педалей. Также перед покупкой обязательно нужно проверить СТС, ПТС, VIN-номер автомобиля, сравнить, чтобы во всех документах информация о машине отображалась корректно. Если автомобиль пригнан из-за границы, следует посмотреть таможенные документы.