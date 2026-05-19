Эксперты рассказали о проблемах с возвратом бракованных автозапчастей

В России усугубилась проблема бракованных автозапчастей, которые сложно заменить на исправные из-за сложностей этой процедуры для импортеров и автопроизводителей, выяснили эксперты.

Одна из главных сложностей в этой сфере - трудоемкая процедура оформления. Процесс возврата бракованной детали может занять значительное время, особенно если нет налаженных партнерских отношений с поставщиком, рассказал "Автовзгляду" профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Еще одна проблема связана с обилием деталей, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту. Нередко случается, что сложно определить, где, как и кем выпушен поступивший в РФ расходник или узел.

Наконец, сказываются высокие расходы на логистику и таможенное оформление. В частности, при повторном ввозе могут возникнуть проблемы с льготным оформлением, а перевозка массивных узлов и деталей (двигателей, кузовных элементов, трансмиссий узлов) обратно в Поднебесную обходится почти в стоимость новой поставки. Как следствие, уже расширяется такая практика, как отказ от возвращения таких деталей в КНР, а получение скидок на следующие партии аналогичной продукции.

Эксперты рассказали также о ряде сложностей для конечного потребителя. Так, если клиент выявил бракованную деталь, ему в большинстве случаев придется собирать доказательства неисправности, проводить различные оценки и так далее. Мелкие продавцы или сервисы могут и вовсе отказаться принимать ее обратно.

В связи с этим эксперты отмечают необходимость внедрения более прозрачной и юридически подкрепленной системы гарантийного возврата.

