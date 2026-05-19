Mitsubishi урегулировала иск по капоту Outlander

Компания Mitsubishi Motors North America урегулировала коллективный иск владельцев кроссовера Outlander 2022 года, которые столкнулись с проблемами капота. Он мог вибрировать, трястись и даже частично открываться при движении, особенно на высокой скорости. Об этом сообщает портал tarantas.news.

Предварительное одобрение мирового соглашения суд вынес 21 января 2026 года. Договорённости затрагивают нынешних и бывших собственников, а также лизингополучателей автомобилей Outlander 2022 модельного года на территории США. Узнать, подпадает ли конкретный автомобиль под условия урегулирования, можно по идентификационному номеру VIN на специальном сайте.

Согласно условиям, Mitsubishi обязуется заменить капот, если владелец сообщит о вибрации. Тем, кто уже оплатил ремонт или смену детали у официального дилера до 1 мая 2026 года, компенсируют полную стоимость запчастей и работ. Если же ремонт производился в независимом сервисе, возмещение не превысит 4595 долларов (около 4230 евро).

Кроме того, возможно получение компенсации за аренду автомобиля на время ремонта капота. Гарантия на отремонтированный или заменённый капот продлевается на 18 месяцев после 1 мая 2026 года даже при истечении заводской гарантии (5 лет или 60 тысяч миль, примерно 96,6 тысячи километров). Финальное слушание по утверждению соглашения назначено на 3 августа 2026 года.

Этот случай дополняет список проблем Outlander последних лет: машину отзывали из-за неисправностей камеры заднего вида и элементов двери багажника, а также из-за стоек пятой двери, которые могли ослабнуть и отсоединиться, создавая риск травм. Для Mitsubishi ситуация особенно чувствительна — Outlander остаётся ключевой моделью в США на фоне падения продаж в 2025 году и ухода модели Mirage. Репутационные потери от судебных разбирательств, даже при юридическом закрытии дела, могут осложнить восстановление доверия к этому важному для бренда SUV.