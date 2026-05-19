Эксперт Франк рассказала, какие автомобили сейчас оказались в дефиците
Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала "Российской газете" о том, какие автомобили из параллельного импорта оказались в дефиците.
"Список дефицитных моделей с каждым месяцем только растет. Речь идет не только о премиуме, но и о многих массовых машинах. Особенно остро не хватает некоторых европейских и японских авто, которые по-прежнему пользуются высоким спросом, но чьи поставки ограничены. Например, линейка BMW - это X3, X1 и X2. Эти автомобили активно ввозятся по параллельному импорту, но их предложение крайне ограничено, и найти нужную комплектацию очень сложно. То же самое касается Audi Q3 и Lexus RX 300 - спрос на них огромен, а вот стабильного наличия нет. Некоторые китайские бренды быстро наращивают долю, и их модели не вызывают ажиотажа. Но есть и те, на которые спрос просто огромен. Я говорю о таких моделях, как Zeekr 8X, недавно вышедший Zeekr 9X, семиместный кроссовер Voyah Taishan, а также XPeng G9, Aito M9, Lynk&Co 900 и Nio ES8. По всем этим автомобилям мы видим повышенный покупательский интерес и, как следствие, их дефицит. Многие клиенты готовы ждать, но и поставки часто ограничены. В целом рынок сейчас живет в новой реальности, где ключевыми словами стали "дефицит" и "предзаказ", а покупка автомобиля все больше напоминает охоту за раритетом", - отметила она.