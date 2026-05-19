Зумеры предпочитают владеть авто, а не недвижимостью

Североамериканское подразделение Mazda выяснило, что представители поколения Z отдают предпочтение покупке автомобиля перед приобретением жилья. Почти 70% респондентов заявили, что скорее купят машину, чем дом, причем разница в пользу авто составила 13%. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Опрос также показал, что зумеры оценивают качество автомобиля по его техническим параметрам и внутреннему оснащению. Подавляющее большинство опрошенных сочли важными передовые системы безопасности (94%) и интуитивно понятные технологии (93%), а 82% отметили значимость аудиосистем премиум-класса. Интересно, что аудиосистема стала индикатором качества для 64% респондентов, а 85% уверены, что хорошее звуковое оборудование говорит о высоком общем уровне автомобиля.

Таким образом, для поколения Z ценность машины определяется прежде всего безопасностью, технологическими новшествами и комфортом салона, а не традиционными критериями.