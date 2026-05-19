Дилер дал прогноз для российского вторичного авторынка на 2027 год

На российском вторичном рынке с 2027 года начнет активно расти доля ввозимых китайских автомобилей возрастом от трех лет, включая гибриды и электрокары. Об этом «Автостату» заявил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По словам эксперта, интерес к этому сегменту сформирует растущее доверие к подержанным машинам китайских брендов. Многие автомобили с пробегом находятся в хорошем состоянии, имеют минимальный износ и богатое оснащение. Самые массовые марки — Geely, Chery, Haval и Changan — зарекомендовали себя лучше остальных благодаря техническим характеристикам, адаптации к местным условиям, доступности запчастей и развитой дилерской сети, объяснет Шапринский. К тому же такие машины чаще сохраняют более высокую остаточную стоимость по сравнению с малоизвестными китайскими брендами.

Цикл владения китайским автомобилем пока короче среднего показателя по рынку: владельцы готовы менять машину на новую уже через 3–4 года после покупки. Как раз такой срок подходит для автомобилей, купленных в 2022–2023 годах, когда китайские бренды начали активно расширять присутствие в России. По словам дилера, доля китайских марок в продажах автомобилей с пробегом продолжит увеличиваться.

В целом рынок китайских машин с пробегом сейчас отличается ростом предложения, но требует осторожности при выборе из-за рисков, связанных с надежностью и ликвидностью. В сети «Прагматика» прогнозируют, что основной спрос в текущем году сконцентрируется на машинах до пяти лет со средним пробегом до 80 тысяч километров, не работавших в такси.

