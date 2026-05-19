Юрист рассказал, как не получать штрафы за проданную машину

Если новый владелец не поставил машину на учёт, штрафы с камер продолжают приходить бывшему собственнику. Об этом рассказал адвокат Лев Воропаев.

По его словам, люди часто пускают дело на самотёк и потом получают чужие штрафы.

«Штрафы за старый автомобиль приходят потому, что бывший собственник не удосужился проверить информацию о постановке автомобиля на учёт новым покупателем», — пояснил адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

При продаже по стандартной схеме в течение 10 дней нужно через портал «Госуслуги» прекратить регистрацию транспортного средства. Тогда штрафы, выписанные после продажи, не будут приходить бывшему владельцу, заключил эксперт.

