Перечислены самые недооцененные гибридные кроссоверы

Эксперты портала Topspeed изучили рынок и выделили пять недооцененных гибридных кроссоверов. Модели сравнивались по вместительности, экономичности, гарантийному обслуживанию, комфорту и стоимости эксплуатации.

На первом месте - Honda CR-V Hybrid 2026 года с 2165 литрами грузового пространства при сложенных сиденьях и простором для ног пассажиров сзади. Салон тихий, отделка качественная. Расход топлива - 5,9 литра на 100 километров.

Вторую строчку занимает Kia Sportage Hybrid 2026 года с багажником объемом 1133 литра и достаточным местом для ног пассажиров. Гарантия на силовую установку - 10 лет, или 161 тысячу километров. Расход топлива - 5,6 литра на 100 километров.

Третье место - Hyundai Tucson Hybrid 2026 года, созданный для комфортных дальних поездок. Автомобиль оснащен двумя 31-сантиметровыми экранами и расширенной гарантией. Расход топлива - 6,2 литра на 100 километров.

Четвертая позиция - Ford Escape Hybrid 2026 года, компактный кроссовер. Расход топлива - 6,0 литров на 100 километров.

Замыкает топ-5 - Toyota Venza 2024 года, уже снятая с производства, но эксперты советуют рассмотреть подержанный вариант. Автомобиль отличается тихим салоном, качественной отделкой и богатым оснащением, включая проекционный дисплей. Расход топлива - 6,0 литров на 100 километров.

