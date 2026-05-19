Как пользоваться автомобильным кондиционером в жару

В жару автомобильный кондиционер становится не просто элементом комфорта, а важной частью безопасной поездки. Перегретый салон быстрее утомляет водителя и снижает концентрацию. Но пользоваться кондиционером нужно правильно: резкое охлаждение, грязная система вентиляции или неисправный климат-контроль могут создать дополнительные проблемы. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель направления по развитию сервиса "Рольф" Никита Архипов.

Первое правило - не включать кондиционер на максимум сразу после стоянки на солнце. Если машина долго стояла под прямыми лучами, лучше сначала открыть двери или окна на одну-две минуты и выпустить раскаленный воздух. После этого можно включать охлаждение: так салон остынет быстрее, а система будет работать с меньшей нагрузкой.

Не стоит сразу выставлять минимальную температуру. Оптимально поддерживать разницу примерно в 5-7 градусов с улицей. Например, если за бортом +32°C, обычно достаточно установить +23…+25°C. Поток воздуха лучше направлять вверх, на стекло или в сторону, а не прямо в лицо, шею или грудь. Сам кондиционер не "простужает", но резкий перепад температур и направленный ледяной поток могут вызвать дискомфорт.

Режим рециркуляции помогает быстрее охладить салон в начале поездки, но долго ездить только на нем не стоит: воздух становится тяжелее, повышается влажность, может ухудшаться самочувствие. За несколько минут до окончания поездки полезно выключить кондиционер, оставив вентилятор работать. Это подсушит испаритель и снизит риск появления неприятного запаха, бактерий и грибка.

Исправный кондиционер должен быстро охлаждать салон, а из дефлекторов должен идти ощутимо холодный воздух. Если при температуре на улице +25°C и выше из воздуховодов выходит только слегка прохладный поток, салон долго не остывает, кондиционер включается не сразу или отключается в пробке - это повод для диагностики.

Частая причина слабого охлаждения - недостаток хладагента. Но фреон не расходуется как бензин или масло: если его стало мало, чаще всего в системе есть утечка. Она может возникнуть из-за микротрещины в трубке, негерметичного уплотнительного кольца, поврежденного конденсера или заправочного клапана. Поэтому заправлять кондиционер "просто для профилактики" не нужно. Сначала необходима диагностика, проверка давления и герметичности, а уже затем - заправка по точной массе, указанной производителем.

Заправка "на глаз" может навредить. Недолив приводит к слабому охлаждению, а перелив повышает давление, увеличивает нагрузку на компрессор и может привести к отключению или поломке системы.

В жару особенно заметны проблемы с радиатором кондиционера. Обычно он расположен перед основным радиатором двигателя и первым принимает на себя грязь, пух, насекомых и дорожную пыль. Если он забит, кондиционер хуже охлаждает именно в пробках и на малой скорости. Поэтому перед летним сезоном стоит проверить чистоту радиаторов.

Не менее важен салонный фильтр. Если он забит, поток воздуха из дефлекторов становится слабым, и водитель может ошибочно решить, что кондиционер плохо холодит. Менять салонный фильтр стоит минимум раз в год, а при езде в пыльных условиях или в городе с сильной загазованностью - чаще.

Насторожить должны сильный гул, скрежет, металлические звуки, частое щелканье муфты компрессора, затхлый или кислый запах из воздуховодов. Запах сырости обычно связан не с фреоном, а с загрязнением испарителя, салонного фильтра и воздуховодов. Легкую антибактериальную обработку можно провести самостоятельно аэрозольным очистителем, но это скорее профилактика. Если запах сильный или быстро возвращается, лучше обратиться на сервис.

Проверять кондиционер лучше не в разгар жары, а заранее - когда температура на улице стабильно выше +10…+15°C. На сервисе оценивают не только то, "дует холодом или нет", но и давление в контурах, температуру на выходе из дефлекторов, работу компрессора, вентиляторов, датчиков, состояние радиатора кондиционера и наличие утечек.

Главное правило для водителя в жару простое: сначала проветрить салон, затем включить кондиционер без экстремально низкой температуры, не направлять ледяной поток на себя и следить за запахом, силой обдува и скоростью охлаждения. Если система стала работать слабее, шумит, пахнет сыростью или отключается в пробке, лучше не ограничиваться дозаправкой, а провести полноценную диагностику, - отметил эксперт.