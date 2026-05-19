Малокубатурный хлам: автоэксперт объяснил рост продаж Honda в России

Популярность Honda на российском рынке связана с хорошим предложением этой марки, но рынок заполняется и праворульными малолитражными компактными Toyota и Nissan, которые раньше пользовались спросом только на Дальнем Востоке, рассказал НСН автоэксперт и мотоциклист Андрей Ломанов.

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 2140 новых легковых автомобилей Honda. Это в 4,5 раза больше (+349%), чем за такой же период прошлого года (477 штук), сообщил «Автостат». Почти 60% спроса пришлось на два популярных кроссовера Honda CR-V и Honda Vezel. Среди прочих моделей можно выделить Honda WR-V, Honda Stepwgn и Honda XR-V. Больше половины новых автомобилей Honda имеют шильдик Made in China, а почти все остальные приехали из Японии.

«Из-за того, что ввели утильсбор и все, что свыше 160 лошадиных сил попадает под утильсбор, машины везут только очень малообъемные и с маломощными моторами. Пока эта лазейка осталась. Если раньше их покупал в основном наш восток, то сейчас вся страна. Малокубатурные машины - это Япония. У Honda хорошее предложение на внутреннем рынке, поэтому и популярность такая», - рассказал Ломанов.

Но в Россию в большом количестве, отметил автоэксперт, ввозят и всевозможные малолитражные компактные Toyota, и Nissan.

«На японском рынке достаточно большое количество современных Honda, Nissan и Toyota, которые попадают в эту нишу. Потому что автомобилей других японских компаний - Mazda, Subaru - которые было бы выгодно ввозить, мало. Например, Mazda CX-5 пытаются почти официально ввозить, но ценник за автомобиль получается очень-очень существенный. А вот если ввозить маленькие машинки для города, которые чуть больше Daewoo Matiz, их вполне можно уложить в 1 миллион рублей с небольшим. Это вполне современные авто даже, скорее всего, двигатель будет доналоговый, то есть меньше 100 лошадиных сил. Вот на эти машины многие сейчас сделали акцент, особенно те конторы, которые занимались поставкой всех автомобилей из разных стран. У них сложились хорошие бизнес-отношения с японскими партнерами, и они теперь усиленно засыпают нас праворуким малокубатурным хламом», - добавил Ломанов.

