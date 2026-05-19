Эксперт увидел предпосылки для ухода из России популярного китайского бренда

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал о том, уйдет ли китайский бренд Chery из России — эксперт считает, что это может произойти уже в этом году. Об этом сообщает НСН.

По словам Хайцеэра, для этого есть «стопроцентные предпосылки». Как объяснил эксперт, это может произойти уже в 2026 году. При этом Хайцеэр считает, что за Chery могут последовать и другие китайские бренды.

«Есть стопроцентные предпосылки для ухода Chery с российского рынка», — сказал он.

Эксперт добавил, что в последнее время Chery активно продвигает свою продукцию на европейском рынке, но работа в России накладывает на компанию риск вторичных санкций. Кроме того, еще одной причиной для ухода может стать рост утилизационного сбора.

Ранее эксперт раскритиковал майские изменения в КоАП.