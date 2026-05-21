Когда стоит глушить двигатель, чтобы экономить бензин

Автомеханики советуют выключать двигатель при остановках дольше десяти секунд, чтобы сэкономить топливо. На холостом ходу мотор потребляет больше горючего, чем требуется для его перезапуска. Особенно это актуально в городских условиях, где автомобилистам приходится часто стоять в пробках или у переездов. В машинах без системы «старт-стоп» водитель может глушить двигатель вручную, но не стоит делать это слишком нервно и часто, сообщает портал 32cars.ru.

Продолжительная работа на холостых оборотах вредит силовому агрегату: топливная смесь становится богаче, на свечах образуется нагар, а продукты неполного сгорания попадают в масло и на стенки цилиндров. Со временем это ухудшает смазку деталей, ускоряет износ поршневых колец и клапанов, а также может повредить катализатор. Зимой в выпускной системе накапливается конденсат, что повышает риск коррозии, объяснил автомеханик Алексей Степанцов.

Современные бензиновые и дизельные агрегаты вполне адаптированы к частым перезапускам. В новых автомобилях системы старт-стоп способны снижать расход топлива в городе на 8–15%. Правда, такие машины оснащаются усиленными стартерами и аккумуляторами, поэтому старым автомобилям без подобной доработки злоупотреблять частыми пусками не стоит.

Особая осторожность требуется при эксплуатации турбомоторов. После динамичной езды им нужно дать время на охлаждение. Специалисты рекомендует глушить двигатель только при спокойных остановках, избегая выключения каждые несколько секунд в пробке. Также не стоит запускать мотор на сильном морозе, при слабой АКБ или неисправностях стартера. В автомобилях с системой старт-стоп все эти нюансы контролирует электроника, а в старых — решение принимает водитель.