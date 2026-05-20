Экспертов разочаровали шумопоглощающие шины

В российских магазинах появились так называемые шумопоглощающие китайские покрышки. Эксперты разобрались в сути технологии.

Основной принцип действия таких тихих шин состоит в уменьшении резонанса за счет дополнительного изолирующего слоя внутри покрышки.

Внутри шины наклеен самый настоящий поролон, который в теории должен заметно снижать шумовой "выхлоп" колеса, отмечает портал "Автовзгляд".

Чтобы убедится в полезности такой технологии сотрудники этого издания взяли на тест инновационную резину из Поднебесной и подвергли ее основательному сравнительному тесту.

Меняя шумопоглощающие покрышки на классические, эксперты, впрочем, не выявили кардинальных преимуществ инновационной разработки в плане устранения гула и других паразитных шумов.

Как отмечает специалист, тестировавший редкий продукт, ни он, ни двое его коллег не почувствовали, а, точнее говоря, не услышали каких-либо преимуществ шумопоглощающей резины.

Добавим, что суть инновации состоит в особых вставках из пеноматериалов. Внутри шины крепится специальный полиуретановый или полиэфирный материал, который в теории должен поглощать вибрации воздуха и снижать резонанс.

Однако, как отметили эксперты, фактически такую резину лишь сложнее балансировать и ремонтировать в шиномонтаже. Модели с дополнительной шумоизоляцией отличаются более высокой стоимостью в сравнении со стандартными аналогами.

Как отмечают эксперты, реальное максимальное снижение шумности в салоне автомобиля при использовании покрышек с дополнительным губчатым слоем может составлять максимум 9-11 дБ, что сопоставимо с шелестом листьев. Звуковой фон в легковом автомобиле при этом варьируется у машин массового сегмента от 62 до 86 дБ. Так что снижение шума на 5-10 дБ действительно заметит не всякий водитель.

Несмотря на это, такая продукция достаточно популярна. Модели предлагаются, главным образом, для машин премиального сегмента. Их можно опознать при покупке в магазине по широкой полоске внутри покрышки, напоминающей внешне обычный поролон. В каталогах такие шины отмечены различными маркировками.