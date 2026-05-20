Российские автомобили впервые обогнали китайские по доле рынка

В апреле 2026 года доля российских автомобилей на рынке легковых машин РФ впервые с ухода многих западных брендов обогнала китайские марки, составив 43%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александра Корнева. Это на 2 процентных пункта выше показателей китайских автопроизводителей и на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее, когда отечественные марки занимали 33% рынка.

За апрель реализовано 49,6 тыс. отечественных легковых автомобилей — это на 48% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Основной объем продаж по-прежнему формируют недорогие седаны и универсалы. Однако все более заметной становится и другая тенденция: стремительный рост спроса на российские вседорожники. В апреле продажи в этом сегменте взлетели на 161%. Такой рывок обеспечили популярная Lada Niva, а также вывод на рынок новых SUV-моделей под брендом Tenet, который был создан в партнерстве с китайской компанией Chery.

Аналитик связывает успех со снижением экспорта из Китая и доступными ценами на российские машины. По прогнозам, в мае доля отечественных брендов может вырасти ещё на 1–2%.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее «Автостат» перечислил топ-5 самых популярных автомобильных марок в России.