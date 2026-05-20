Производители контрафакта начали подделывать фары и рулевые рейки

Вслед за маслами и техническими жидкостями фальсификаторы начали подделывать высокотехнологичные детали, рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов. Он отметил, что c 2022 года количество таких подделок выросло в несколько раз.

«Начиналось наступление контрафакта с расходных материалов: фильтры, диски, колодки, детали подвески. Сейчас на рынке уже появляется все больше высокотехнологичных запчастей. Например, фары или даже рулевые рейки, топливные насосы высокого давления. Субъективно доля контрафакта выросла кратно, а оригинальные заводские запчасти — наиболее подделываемые», — предупредил Тимашов.

Он подчеркнул, что подделки были всегда, но с ними боролись на государственном уровне. Теперь же, по мнению эксперта, закон о параллельном импорте развязал руки всевозможным схемам поставки — и количество контрафакта начало расти.

В случае с запчастями именитых европейских фирм — таких, как Lemförder, Sachs, ATE, ZF, Mahle, Mann, TRW, — доля некачественных подделок возросла на фоне значительного снижения общих объемов поставок. Если раньше эти запчасти завозили напрямую с европейских складов производителей в больших объемах, то сейчас фирменные детали поставляются окольным путем, а их количество упало в десять раз.

«Оригинальной продукции стало меньше на рынке, это факт, и в этом объеме доля подделок больше. Если раньше, условно, та или иная фирма ввозила запчастей на 1 млрд рублей в год, а сейчас — всего на 100 млн рублей», — рассказал «Газете.Ru» член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

При этом он подчеркнул, что если деталь действительно оригинальная — или фирменный «неоригинал», — но произведена на заводе не в Европе, а в Китае или других странах Азии, то это вовсе не означает, что она хуже по качеству. Все крупные игроки сохраняют на любом из своих заводов единые стандарты качества, указал эксперт.

В международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service сообщили «Газете.Ru», что по состоянию на текущий момент около 30% автосервисов сталкиваются с поддельными запчастями. Общий масштаб нахлынувшего контрафакта на рынке запчастей в компании оценить не решились. По словам директора сети Татьяны Овчинниковой, пик проблемы с контрафактом пришелся на 2023-2024 годы.

«По самым ходовым расходным материалам — масла, техжидкости, фильтры, колодки — доля подделок может доходить до десятков процентов, но по более редким и дорогим позициям она ближе к единицам. В зоне наибольшего риска: моторные масла и технические жидкости, фильтры (масляные, воздушные и топливные), свечи зажигания, тормозные колодки и диски, детали подвески и рулевого управления (рычаги, шаровые опоры, стойки стабилизатора), ремни ГРМ и приводные ремни», — полагает Овчинникова.

У крупных автосервисов, работающих с проверенными поставщиками, поддельных запчастей — единичные проценты, на свободном рынке шанс нарваться на подделку наиболее высок, убежден Илья Плисов из «Союза автосервисов». По его словам, в 2022-2023 годах на российском рынке было особенно много поддельных масел — до 30–50%, однако в данный момент ситуация менее острая.

«Те контрафактники, которые его изготавливали, оказались на виду. Цена в два-три раза ниже фирменного масла позволяла говорить, что это точно подделка. Сейчас такого уже нет, маркетплейсы активно борются с такими продавцами», — заметил эксперт.

С точки зрения потенциального вреда для автомобиля наиболее опасны контрафактные детали двигателя, предупредил Плисов.

«Сальник, маслосъемный колпачок, плохой поршень, прокладка — все что угодно из этих деталей может вывести из строя весь двигатель. Тем более что поддельные прокладки изготавливать достаточно просто, а высокое заводское качество трудно удержать», — пояснил он.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин заявил, что при ввозе в Россию масел и автозапчастей некоторые импортеры злоупотребляют упрощенной процедурой подтверждения качества и безопасности продукции. При оформлении деклараций о соответствии товара фирмы, импортирующие детали и расходники по параллельному импорту, часто ссылаются на документы компаний-изготовителей, к которым в реальности доступа не имеют. В связи с этим Национальный автомобильный союз обратился в Росаккредитацию.

«Проведенный Национальным автомобильным союзом анализ деклараций, выданных с 1 ноября 2025 года по февраль 2026 года, показывает, что большое количество деклараций выдаются на основании протоколов испытаний, выданных лабораториями изготовителя [к которым импортеры не имеют отношения]. При этом анализировались декларации по популярным торговым маркам Shell, Castrol, Mobil, Total, Bardahl, изготовители которых официально прекратили работу в Российской Федерации», — отмечается в письме НАС на имя главы Росаккредитации Дмитрия Вольвача (документ есть в распоряжении редакции).

В НАС указали, что значительное количество автокомпонентов, подлежащих обязательной сертификации, попадают на рынок, минуя эту процедуру.