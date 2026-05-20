Land Cruiser 300 или Defender: кто быстрее теряет в цене?

В ходе сравнительного анализа на вторичном рынке выяснилось, какой из двух культовых внедорожников быстрее обесценивается.

Речь идёт о Toyota Land Cruiser 300 и Land Rover Defender, которые являются одними из самых популярных моделей в своём классе. Согласно данным экспертов, через три года после покупки один из этих автомобилей теряет в цене более 40 процентов, а другой прибавляет в стоимости благодаря дефициту на рынке. Любопытно, что ситуация зависит не только от бренда, но и от региона, спроса и новых поставок. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Специалисты подчеркнули, что Land Cruiser 300 в среднем теряет меньше цены за первые три года, чем его британский конкурент. Причина тому — высокая стабильная популярность и хорошая ликвидность. Однако Defender со временем, по мнению некоторых аналитиков, может отыгрывать просадки, если на рынке возникают проблемы с сервисным обслуживанием.