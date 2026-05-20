Радуга на лобовом стекле: этот признак говорит о серьезной поломке

Эксперт Лазарев: Маслянистая пленка на лобовом стекле – это опасный сигнал.

© За рулем

Прозрачные стёкла в автомобиле – это не про красоту или фанатичную любовь к чистоте. На деле это прямая связь с безопасностью на дороге. Когда лобовое стекло мутнеет из-за налёта, с которым не справляются ни дворники, ни обычная тряпка, водитель рискует оказаться в аварийной ситуации. Разберёмся, что именно портит обзор и как решить проблему без лишних денег.

Внешняя часть стекла постоянно подвергается атаке. Насекомые, дорожные реагенты, битум – всё это оседает плотной плёнкой. Если после мойки с активной пеной обзор всё равно остаётся мутным, стоит пересмотреть свои привычки: некоторые ошибки при мытье кузова только ухудшают ситуацию. А бывает, что корень зла – в изношенных щётках. Задубевшая резина не очищает, а размазывает грязь, оставляя радужные разводы.

«Старые "дворники" работают как абразив. Они втирают дорожную пыль прямо в структуру стекла, создавая микроцарапины, которые потом невозможно отмыть ничем», – рассказал мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Внутренняя сторона пачкается медленно, но верно. Зимой, когда окна закрыты, салонная пыль оседает на стёклах. Если в машине курят, ситуация становится критической: табачные смолы в сочетании с пылью создают липкий слой, который притягивает новые загрязнения. Смыть его обычной водой не получится – понадобится хороший обезжириватель. Кстати, чистота стёкол – часть общего ухода за автомобилем, как и своевременная диагностика подвески с тормозами после зимы.

Самый коварный враг прозрачности – это пары антифриза. Заметили жирную плёнку, которая возвращается снова и снова, а на салфетке остаётся цветной след (синий, красный или зелёный)? Срочно к механику. Потекший радиатор печки – это не просто потеря видимости, а токсичное облако прямо у вашего лица.

«Маслянистая пленка от антифриза – это опасный сигнал неисправности системы охлаждения. Эксплуатация с такой поломкой ведет не только к потере видимости, но и к фатальному перегреву мотора, ремонт которого влетит в копеечку», – предупредил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Игнорировать эту проблему нельзя – это угроза здоровью. Заливать «герметик для радиатора» – пустая трата времени. Устраняйте течь в сервисе, пока мелкая неисправность не угробила двигатель.