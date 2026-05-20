Автоэксперт перечислил особенности обновленного фургона Sollers SF5

В Елабуге запущено производство обновленного фургона Sollers SF5, который пришел на смену модели «Атлант» (теперь SF4 с «механикой»), сообщает «За рулем». Автоэксперт журнала Александр Виноградов рассказал об особенностях модели.

Главное отличие новинки — 6-ступенчатый автомат Aisin, пока из Китая, но с перспективой локализации. Автомобиль создан для города и пригорода, где автомат заметно снижает усталость водителя в пробках. Расход топлива вырос незначительно — в смешанном режиме около 11 литров на сотню, отметил специалист.

Фургон, по словам Виноградова, оснащается дизелем 2.7 литра (150 л.с., 355 Н·м) с системой AdBlue. Шестиступенчатый автомат Aisin работает без задержек, имеет ручной режим и электронный джойстик. Кабина стала удобнее: сиденье с расширенными регулировками, мягкие подлокотники, подстаканники. Вскоре добавят сенсорный экран и камеру заднего вида.

Грузовой отсек — 12,4 кубометра, пол из ударопрочного пластика, два источника света, стекло в перегородке. Сдвижная дверь шириной почти 1,5 метра позволяет загружать европалеты, всего помещается четыре поддона. Погрузочная высота — менее 80 см. Металл — отечественный, из Магнитогорска, часть панелей оцинкована.

Минимальная цена Sollers SF5 с автоматом — 3,4 млн рублей без учета акций. Старт продаж 1 июня 2026 года.

