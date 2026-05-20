Автомеханик рассказал, как кондиционер влияет на расход топлива

В жаркую погоду работа кондиционера в автомобиле приводит к заметному увеличению расхода топлива. Простые ручные системы охлаждения могут добавлять до 0,5–1 литра на каждые 100 километров пути, а современные климат-контрольные установки, благодаря электронике, потребляют меньше — в среднем около 0,25 литра, хотя показатели варьируются в зависимости от модели машины и внешних условий, как отмечают специалисты портала.

Чтобы минимизировать лишний расход, перед включением кондиционера рекомендуется проветрить машину: отрыть окна на пару минут для вытеснения нагретого воздуха, а затем активировать рециркуляцию, чтобы охлаждать салонный воздух, и закрыть окна. Оптимальной считается температура в салоне от 21 до 23 градусов, так как чрезмерное охлаждение нагружает компрессор и создает резкий контраст с улицей.

Если система давно не обслуживалась, например, закончился хладагент, засорился конденсор или салонный фильтр, охлаждение ухудшается, а компрессор работает с перегрузкой. Поэтому перед длительными поездками стоит проверить кондиционер на станции. В жаркую погоду комфортная прохлада важна не только для удобства: высокая температура утомляет водителя, снижает концентрацию и скорость реакции на дороге.