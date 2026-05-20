Как влияет жара на состояние шин

Одной из самых частых проблем в тёплый сезон является повреждение лобового стекла. Пыль, мелкий гравий и насекомые оставляют царапины и сколы, которые со временем могут превратиться в серьёзные трещины.

Об этом рассказали RT в пресс-службе «СберАвто».

«Чтобы снизить риски, важно регулярно очищать дворники, использовать качественные стеклоочистители с мягким составом и при необходимости устанавливать защитную плёнку, особенно если автомобиль часто используется за городом или на плохих дорогах», — предупредили специалисты.

Жара также серьёзно влияет на состояние шин, добавили они.

«При высоких температурах резина сильнее нагревается и быстрее изнашивается, а при неправильном давлении возрастает риск повреждения покрышки. В южных регионах дополнительно могут помочь специальные защитные составы для резины, которые уменьшают воздействие ультрафиолета», — посоветовали в сервисе.

Отдельное внимание стоит уделять кузову и салону автомобиля, подчеркнули аналитики.

«Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами может привести к выцветанию лакокрасочного покрытия, пластиковых деталей и обивки салона. Для наиболее эффективной защиты рекомендуется парковаться в тени или на подземном паркинге. Также помогают солнцезащитные экраны, плёнки на стёкла и защитные накидки для салона», — объяснили в компании.

Помимо этого, там рассказали, что в жару возрастает нагрузка на систему охлаждения, а загрязнённый радиатор или низкий уровень охлаждающей жидкости могут привести к нестабильной работе двигателя и поломкам.

«Кроме того, в жаркую погоду повышается риск перегрева тормозной жидкости, особенно при резком и частом торможении. Это может ухудшить эффективность тормозов. Поэтому важно своевременно менять тормозную жидкость, в среднем не реже одного раза в два года. Ещё одна сезонная особенность — большое количество песка и мелкой пыли в салоне. Частицы постепенно оставляют микроцарапины на пластиковых элементах и портят внешний вид интерьера», — предупредили эксперты.

Для очистки лучше использовать сухую микрофибру, так как влажная уборка при большом количестве песка может только усугубить эффект и оставить разводы, заключили они.

