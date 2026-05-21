Не только Supra: пять авто, которые подарят такие же эмоции

Не только Supra: 5 авто, которые подарят такие же эмоции
Легендарная Toyota Supra обзавелась множеством достойных соперников, способных подарить не менее яркие эмоции от вождения. Среди них выделяются сразу несколько моделей, которые могут стать отличной альтернативой этому культовому японскому спорткару.
Немецкие модели BMW M2 и M240i по праву считаются прямыми наследниками Supra благодаря общей платформе с родстером Z4. Внешне они отличаются от японской машины, но технически превосходят её: двигатель мощностью до 460 л. с. разгоняется до «сотни» менее чем за четыре секунды, а качество сборки и материалов отделки салона находится на высоте. Плюс ко всему немецкие моторы славятся высокой надёжностью и возможностью ремонта, а версия M240i предлагается с классической «механикой».
Ещё один претендент — Acura Integra Type S, последняя версия которой получила восторженные отзывы критиков и фанатов. Она оснащается двухлитровым турбомотором мощностью около 300 л. с., имеет настроенную подвеску, отлично подходящую для некачественных дорог, и эффективные тормоза, сочетая при этом доступную цену с ярким дизайном.
Не остаётся в стороне и американский Ford Mustang, особенно версия Dark Horse. Её атмосферный пятилитровый V8 развивает свыше 500 л. с., работает в паре с шестиступенчатой «механикой», а уникальный дизайн экстерьера и интерьера подчёркивает статус владельца. Сбалансированный и во многом эталонный «мускул-кар» рекомендуют знатокам мощных моторов.
Audi RS 3 демонстрирует агрессивный нрав благодаря уникальной пятицилиндровой турбоустановке с отдачей почти 400 л. с. Полный привод Quattro даёт уверенность на любых покрытиях, а салон отделан роскошно и оснащён всеми новейшими технологиями. И наконец, Nissan Z сохраняет особое место в сердцах автолюбителей: трёхлитровый бензиновый мотор выдаёт порядка 400 л. с., доступ возможна как автоматическая, так и шестиступенчатая механическая коробка, а сам автомобиль радует балансом производительности, цены и комфорта.