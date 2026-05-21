Аукцион невиданной щедрости: чем грозит покупка битых автомобилей из США

Автомобильный аукцион - звучит заманчиво, особенно если речь идет о машинах из США. Однако среди таких площадок есть и те, которые предлагают по бросовым ценам сильно поврежденные машины, что неизбежно влечет за собой огромные риски.

"Сильно поврежденные легковушки из США в больших количествах продаются на специализированных аукционах, после чего разъезжаются по всему миру", - заявил "Автовзгляду" основатель компании RublevkaCars Кирилл Митин.

По его словам, именно с такими экземплярами еще в 1990-е годы стал ассоциироваться рынок.

Даже после приобретения и восстановления такие машины часто перепродают на аналогичных аукционах, но уже в других странах. Яркий пример - ОАЭ, где есть несколько профильных площадок, включая филиал американского аукциона Copart.

Однако есть категория потребителей, которых устраивают битые машины, если они стоят дешевле. По словам экспертов, в России не первый год работает схема "восстановить и продать дороже". Впрочем, такие иномарки могут иметь кучу подводных камней, которые не распознает ни один профессиональный осмотрщик.

В лучшем случае удастся отделаться обработкой салона и чисткой контактов, а в худшем - придется устанавливать контрактный мотор. Также легко можно нарваться на "утопленников", ремонт которых сопоставим со стоимостью целого авто.

Работа через проверенного посредника частично нивелирует этот риск, но цена лота - только вершина айсберга. Надо учитывать доставку, таможню и прочие расходы, которые иногда нивелируют всю выгоду.

Если требуется восстановить машину, выгоднее всего делать это в соседних с Россией странах, к примеру, в Беларуси или Армении. Это связано с членством этих республик в Таможенном союзе и обилием разборок и доступом к официальным каналам запчастей. Однако расчеты происходят в популярных валютах, и велик риск оказаться в роли заложника курсовых разниц.

Эксперты настоятельно советуют: если вы хотите приобрести подержанный автомобиль по бросовой цене, имеет смысл изучить ассортимент отечественных площадок и только после этого обращаться за рубеж.

