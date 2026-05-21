Как снизить расход топлива на Lada Granta

Экономия топлива на Lada Granta: 10 советов АВТОВАЗа.

Владельцы Lada Granta могут сократить расход бензина без вмешательства в мотор или каких-то хитрых доработок. Об этом рассказал сам АВТОВАЗ в своем Telegram-канале, где опубликовали целый список из десяти простых рекомендаций, касающихся манеры езды, обслуживания и даже планирования маршрута.

Главный секрет, кстати, банален – нужно просто ездить поспокойнее. Чем меньше резких ускорений и торможений, тем ниже аппетит машины. В компании напомнили полезный факт: если двигаться на передаче, отпустив педаль газа, подача топлива полностью прекращается. В этот момент бортовой компьютер показывает нулевой мгновенный расход.

Для загородных поездок оптимальная скорость – примерно 90 км/ч. При такой езде Гранта тратит заметно меньше. Плюс на расход влияет аэродинамика: закрытые окна и снятый багажник на крыше дают неплохую экономию.

Часто водители забывают про элементарные вещи, хотя они очень сильно влияют на кошелек. Производитель советует не пропускать техобслуживание, вовремя проверять давление в шинах и не покупать дешевые расходники. Как уверяют на заводе, это продлевает жизнь машине и снижает затраты на топливо.

Включенные обогревы, кондиционер и лишние фары создают нагрузку на генератор, а он, в свою очередь, заставляет мотор сжигать больше топлива. Поэтому всё лишнее лучше выключать, если оно не нужно. А чтобы контролировать реальные показатели, «АВТОВАЗ» советует периодически обнулять компьютер – например, после каждой заправки или раз в месяц.

Несколько бытовых лайфхаков тоже вошли в список. Не стоит заводить мотор и долго стоять на месте, лишний хлам в багажнике тоже лучше не возить. К тому же стоит заранее продумывать маршрут, чтобы пореже попадать в пробки. Согласно инструкции к машине, если остановка длится дольше минуты, двигатель лучше вообще глушить.

Паспортные цифры для LADA Granta – около 9 литров на 100 км в городе и примерно 7 литров в смешанном цикле. Правда, производитель уточнил, что эти показатели получили на специальных испытаниях, так что ждать их в реальной жизни не стоит.