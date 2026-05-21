Эксперт Ревин объяснил, что делать, если в системе охлаждения мало антифриза.

© За рулем

Открываешь капот, а в расширительном бачке уровень охлаждающей жидкости на минимуме или его вообще не видно. Под рукой канистры с антифризом нет, а ехать надо. И тут возникает резонный вопрос: а можно ли плеснуть туда обычной воды, чтобы добраться до дома? Ведь на старых Жигулях так делали все. Давайте разберемся, насколько это безопасно для современного автомобиля и какие сюрпризы вас ждут.

Расширительные бачки бывают двух принципиально разных типов. От их конструкции напрямую зависит, как вы будете проверять уровень и что можно заливать.

Первый тип — циркуляционный бачок. Он подключен к системе двумя или тремя трубками, причем нижняя имеет довольно большое сечение. Заправляют систему через широкое отверстие в самом бачке, которое закрывается герметичной крышкой. Внутри создается давление, жидкость при работе мотора активно циркулирует туда-сюда. Стенки полупрозрачные, так что уровень видно отлично. На некоторых машинах даже стоит датчик его уровня. Такие системы чаще всего встречаются у европейских производителей.

Второй тип — «тупиковый» бачок. Основное расширение происходит прямо в радиаторе, на котором стоит своя пробка с клапанами.

Расширительный бачок тоже есть, но к нему ведет всего одна тонкая трубочка. Давления в нем нет, жидкость там не циркулирует, а просто стоит, как в бутылке.

В такой системе проще всего следить за уровнем именно по бачку. Но есть нюанс: если тонкая соединительная трубка потеряла герметичность, падение уровня в системе можно и не заметить. Поэтому я советую периодически, на холодном моторе, открывать пробку радиатора и проверять уровень там. Он должен быть «под горлышко».

Начнем с того, что просто так, на ровном месте, антифриз в машине не заканчивается. За долгие годы эксплуатации вода, входящая в его состав, понемногу испаряется. В этом случае уровень падает очень медленно, и водитель, который хоть иногда заглядывает под капот, это заметит.

Быстрее вода испаряется в моторах, которые работают при температурах «чуть за сотку». Это, как правило, современные даунсайзинговые двигатели с турбиной. У старых атмосферников, где рабочая температура ниже, процесс идет гораздо медленнее.

Другое дело, если возникла утечка. Может потечь радиатор, соединения патрубков, сальник помпы или, что самое неприятное, прокладка головки блока. В любом из этих случаев уровень будет падать на глазах.

При любой негерметичности системы доливать воду можно. И даже нужно. В любых количествах. Только желательно не из лужи и не газировку из магазина. Идеальный вариант — дистиллированная вода или хотя бы обычная чистая из-под крана, если нет выбора. Смысл простой: если система течет, то антифриз в любом случае придется сливать, когда вы замените дефектную деталь. А раз так, то заодно и зальете свежий антифриз.

Другое дело, если уровень упал до минимума, а внешних утечек нет. Вы подозреваете, что причина в естественном испарении. Тогда небольшое количество воды долить можно, но строго дистиллированной. Смешивать водопроводную воду с концентратом присадок — плохая идея: соли жесткости образуют накипь и осадок, который забивает каналы. Со временем бачок все равно придется долить до нормы, а значит, без покупки концентрата не обойтись.