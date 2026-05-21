Эксперты сравнили надежность Mazda CX-5 и Toyota RAV4

Компактные кроссоверы остаются востребованными из-за сочетания практичности и универсальности. Mazda CX-5 и Toyota RAV4 — одни из самых популярных моделей в этом сегменте, и покупатели часто задумываются, у какого автомобиля выше надёжность. Согласно разным источникам, ответ не так однозначен. Например, эксперты Consumer Reports оценили RAV4 в 80 баллов, тогда как CX-5 получил 72 балла, что говорит в пользу Toyota. Однако данные Национального управления безопасностью движения США указывают, что у Mazda меньше жалоб на каждую проданную единицу. Исследования J. D. Power и RepairPal также ставят CX-5 выше по качеству. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Отзывные кампании тоже многое говорят о контроле качества. Toyota за последние годы провела несколько крупных отзывов из-за проблем с трансмиссией и электроникой, тогда как Mazda проводила их реже. Что касается стоимости обслуживания, оба автомобиля имеют низкие средние годовые расходы по сравнению с одноклассниками. Однако ремонт Toyota иногда обходится дороже из-за цены оригинальных запчастей и особенностей конструкции.

Таким образом, несмотря на разные рейтинги, обе модели отличаются высокой надёжностью. Но по ряду ключевых показателей, включая статистику жалоб и отзывов, Mazda CX-5 получает небольшое, но устойчивое преимущество.