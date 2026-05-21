Автоэксперт предупредил о серьезной опасности старой тормозной жидкости

Водителям важно регулярно менять тормозную жидкость, чтобы не допустить потери управляемости транспортным средством. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По его словам, обслуживание тормозной системы нужно проводить регулярно, поскольку от этого зависит жизнь водителя и пассажиров.

«По регламенту автопроизводителей, тормозную жидкость нужно менять раз в два года независимо от пробега. Особенно опасно использовать старую жидкость в горной местности, где давление ниже и температура закипания жидкости тоже ниже. В таких условиях жидкость может закипеть, выделится пар, в системе образуется воздух, и тормоза потеряют эффективность или вовсе откажут», — пояснил Петров.

Эксперт отметил, что смену жидкость нужно проводить и в случае, если внешне она выглядит нормально, поскольку внутри системы могут идти необратимые процессы. Он добавил, что правила замены жидкости требуют высокой дисциплины и аккуратности.

До этого Сергей Петров говорил, что агрессивное вождение, частые интенсивные торможения и перегруз автомобиля являются основными причинами, которые приводят к ускоренному износу тормозной системы. По его словам, негативно на тормоза может повлиять использование некачественных запчастей, например колодок или дисков.

