АвтоВАЗ назвал пять преимуществ Lada Vesta с вариатором

Инженеры АвтоВАЗа в скором времени представят автомобили Lada Vesta с вариатором на смену механической коробке передач. По десятибалльной шкале, где «единица» считается полной неудачей, а «десятка» — самым удачным решением, такая замена заслуживает восьми баллов. Это объясняется рядом веских причин, рассматриваемых далее.

Первая причина существенное упрощение управления автомобилем во время движения. Водителю больше не понадобится решать задачу одновременной работы с рычагом КПП и педалью сцепления, что особенно актуально в плотном городском трафике.

Второй ключевой плюс связано с плавностью действий по разгону и торможению. Машина с бесступенчатой трансмиссией обеспечивает плавный разгон без каких-либо рывков, что заметно в процессе переключения скоростей на механике.

Третье преимущество — пассивная безопасность и удобство в момент остановок. На вариаторе он самостоятельно приходит в нейтральное положение при остановке, так как его работа не требует вмешательства водителя, поскольку автомобиль не глохнет.

Четвертый аспект коснулся уменьшения вредного влияния на человека во время вождения. Благодаря повсеместному внедрению продуктов технического перевооружения, процесс со временем становится менее нагружающим, что вариатор гарантирует за счёт элементарного управления движением с одного рычага. И пятое — удобство долгого передвижения.

Длительное посменное движение по уверенности в вождении также важно, потому что меньше времени на физическую усталость требуется.