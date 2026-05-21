Автомобили с МКПП могут исчезнуть к 2030 году

Ручные коробки передач стремительно уходят в прошлое: их доля на мировом рынке новых автомобилей сокращается быстрее прогнозов. Если в 2010 году более половины проданных машин оснащались «механикой», то к 2020 году этот показатель упал до 35%, а к 2023 году — до 18%. По оценкам экспертов, уже к 2030 году лишь около 7% новых авто будут иметь механическую трансмиссию. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Причинами называют рост популярности электромобилей и автоматизированных трансмиссий, а также ужесточение экологических норм. Производителям проще и дешевле предлагать «автоматы», которые обеспечивают лучшую экономию топлива и соответствие стандартам. Кроме того, все меньше водителей умеют управлять машиной с тремя педалями.

Сейчас «механика» остается востребованной лишь в некоторых нишах: спортивные модели, недорогие базовые комплектации в развивающихся странах и отдельные грузовики. Однако и там её доля сокращается с каждым годом. Технологический прогресс и меняющиеся предпочтения потребителей окончательно вытеснят механические коробки передач с рынка.