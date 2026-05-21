Названы автомобили Geely, которые дешевеют быстрее всего

Geely Monjaro и Tugella теряют более 1,2 млн рублей за три года при перепродаже. Финансовый маркетплейс «Сравни» провёл исследование и выяснил, сколько российские владельцы теряют при продаже автомобилей Geely с пробегом, сообщает «Газета.Ru». Анализ основывался на данных о машинах 2023−2024 годов выпуска с пробегом около 50−60 тыс. километров.

Самое значительное падение цены зафиксировано у кроссовера Geely Monjaro — за три года он дешевеет примерно на 1,6 млн рублей. Geely Okavango теряет в стоимости около 1,27 млн рублей (вторичная цена — 2,59−2,68 млн). Примерно на 1,2 млн рублей снижается цена Geely Tugella (известного также как Knewstar 001). Geely Atlas второго поколения дешевеет примерно на 1 млн рублей, а седан Geely Preface — около 966 тысяч рублей.

Некоторые модели сохраняют цену лучше. Geely Coolray (он же Belgee X50+) за три года теряет около 500 тысяч рублей. А самым устойчивым оказался Geely Cityray — его потеря составляет примерно 300 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что на остаточную стоимость сильнее всего влияют пробег, техническое состояние, количество владельцев и ликвидность модели. Кроме того, китайские бренды очень быстро обновляют модельные ряды, из-за чего автомобили быстрее теряют актуальность на вторичном рынке.

