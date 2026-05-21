Autocar назвал 20 лучших немецких двигателей в истории

Немецкое автомобилестроение подарило миру множество выдающихся двигателей, и Autocar решил выделить самые значимые из них. В подборку вошли как серийные моторы, так и гоночные, рекордные варианты, а также один судовой агрегат MAN — этот перечень демонстрирует, почему Германия стала одной из ведущих инженерных школ в мировом автопроме. Об этом сообщает портал tarantas.news.

© соцсети

Одним из символов прогресса стал дизельный 5,5-литровый V12 от Audi R10 TDI. В 2006 году он одержал победу в культовом марафоне «24 часа Ле-Мана», а также в «12 часах Себринга» и классе LMP1 в American Le Mans Series. Для дизельного мотора это был настоящий прорыв, хотя сегодня после скандалов с выбросами буквы TDI в автоспорте выглядят почти как отсылка к ушедшей эпохе.

BMW в этом списке представлена тремя заметными двигателями. Рядная «шестерка» M20 получила признание за невероятную плавность хода, M14 сделала первую M3 настоящей гоночной легендой, а V12 N74 олицетворяет роскошь и устанавливался на BMW 7 Series и Rolls-Royce. Со стороны Mercedes выделяются агрегаты M139, M156 и M196: от 2.0-литрового турбомотора AMG мощностью до 416 лошадиных сил до гоночной рядной «восьмерки» с прямым впрыском и десмодромной системой газораспределения.

Некоторые двигатели важны не столько показателями, сколько долгожительством и колоссальным влиянием на индустрию. Так оппозитная «шестерка» Porsche 911 остается редкостью, которая за десятилетия эволюционировала, но не потеряла свой уникальный характер.

Отдельного упоминания заслуживает монструозный Bugatti W16: 8.0 литров, четыре турбины и до 1479 лошадиных сил у Chiron. Такие силовые агрегаты уже почти невозможно представить в эпоху строгих экологических норм и контроля расхода топлива. Поэтому этот список Autocar стоит воспринимать не как скучную музейную экспозицию, а как яркое напоминание: эпоха двигателей внутреннего сгорания уходит, но самые яркие ее страницы оставили настолько громкий след, что их будут вспоминать еще долго.