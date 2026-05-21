На что жалуются владельцы новых машин в России

В России эксперты проанализировали, какие дефекты чаще всего тревожат покупателей новых автомобилей в первые годы эксплуатации. Лидирующие позиции заняли глюки электроники, такие как самопроизвольное срабатывание датчиков, неполадки с мультимедиа и ошибки в работе ассистентов. Владельцы также жалуются на стуки в подвеске, которые проявляются уже после нескольких тысяч километров пробега, притом что для разных марок интенсивность обращений заметно различается. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Не обходят стороной и проблемы с трансмиссией: владельцы некоторых моделей сталкиваются с рывками автоматических коробок передач, особенно в пробках или при резких разгонах. Значительная часть обращений связана с качеством лакокрасочного покрытия — появление сколов и царапин в первые полгода владения машиной, что указывает на излишнюю тонкость слоя.

Среди неожиданных недочётов — запотевание фар и протечки в салоне, особенно после мойки или дождя, а также ускоренный износ обивки сидений у некоторых бюджетных брендов. Исследование показывает, что законодательство о защите прав потребителей побуждает собственников добиваться гарантийного ремонта или замены узлов, причём чаще успеха достигают те, кто фиксирует неисправности на раннем этапе эксплуатации.