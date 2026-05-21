Какие авто с пробегом категорически нельзя покупать

Автоэксперт Шапринский назвал три ключевых условия для покупки авто с пробегом. При покупке автомобиля с пробегом следует обращать внимание на его техническое состояние, юридическую чистоту и возможность дальнейшего обслуживания. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Некоторые категории машин чаще связаны с рисками. Например, автомобили с юридическими проблемами: более чем в 40% случаев проверка истории выявляет залоги, ограничения в ГИБДД, ДТП и другое. Машины в аресте или розыске нельзя поставить на учет», — сообщил эксперт.

По его словам, стоит избегать автомобилей, побывавших в серьёзных ДТП, пожарах или наводнениях. Повреждения кузова, электроники и устойчивые запахи (например, тины или гари) в таких случаях устранить уже невозможно.

Особое внимание следует уделять автомобилям с нечитаемыми VIN-номерами. Если хотя бы один из пяти возможных маркировочных элементов повреждён или не считывается, поставить машину на учёт в ГИБДД не получится. Также не рекомендуется приобретать автомобили с частой сменой владельцев: большое количество собственников в истории может свидетельствовать о скрытых неисправностях.

Шапринский рекомендует обращать внимание на историю эксплуатации автомобиля. Если машина использовалась в такси или каршеринге, её износ выше, а значит, и стоимость будет ниже по сравнению с аналогичными моделями на рынке.