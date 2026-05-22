Белорусам новый Haval Jolion обойдется на 450 тысяч рублей дешевле

В Белоруссии новый Haval Jolion оказался на 450 тысяч рублей дешевле. Белорусские дилеры марки Haval открыли приём заказов на обновлённые кроссоверы Jolion 2026 модельного года. Как выяснил журнал Motor, стоимость новинки составляет 62 тыс. белорусских рублей, то есть 1,6 млн российских рублей.

Чтобы получить Haval Jolion по минимальной цене, клиент должен приобрести кроссовер за собственные средства без оформления кредита, рассрочки или лизинга.

В России базовый автомобиль со 143-сильным двигателем, механической коробкой передач, передним приводом и в комплектации «Кофморт» стоит 2,1 млн рублей.

Если подсчитать разницу, то выяснится, что белорусам аналогично оснащённый Haval Jolion 2026 модельного года обойдётся на 450 тысяч рублей дешевле.

Пока россияне переплачивают за автомобили из-за курса, утильсбора, НДС и логистики, жители других стран живут в параллельной реальности.

В Молдавии стать обладателем новенького Kia Picanto там можно всего за 860 тыс. рублей (€ 10,3 тыс.). Для сравнения: в России за такие деньги продают только подержанные китайские «гольф-классы».

