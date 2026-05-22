Автомобилисты рассказали, кого не любят на дорогах больше всего

У российских автомобилистов спросили, кого из двухколесных участников дорожного движения они не любят больше всего. На первое место с двойным отрывом голосов вышли самокатчики. Вторую строчку заняли мотоциклисты. Замкнули тройку велосипедисты, набрав на треть меньше голосов, чем ездоки на мотоциклах. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты портала "Дром".

Среди регионов страны не любят встречать на дорогах самокатчиков чаще в Ленинградской области и в Пермском крае. Мотоциклистов недолюбливают в основном водители Югры и Хакасии. А вот велосипедистов не любят чаще в Ленинградской области и в Якутии.

В комментариях к опросу автолюбители сошлись во мнении, что в основном негодование связано с нарушением ПДД. Также водители рассказывали свои неприятные случаи при встрече с двухколесными участниками дорожного движения.

"Самокатчики - подростки без инстинкта самосохранения, велосипедисты - медленные черепахи, мотоциклисты - гоняющие между рядов и по разделительным полосам хамы. Единственная категория, вызывающая уважение - настоящие байкеры, которые едут в потоке, не пытаются никого обогнать в междурядье, встать на дыбы, имеют нормальные глушители и показывают поворотники", - высказался автолюбитель.

Самокатчиков в комментариях отнесли к самой неграмотной части участников дорожного движения, в отношении ПДД. Одни автолюбители не хотели видеть их на дорогах, нарушающих скоростной режим и дистанцию, другие также же высказывались против самокатчиков, разъезжающих по пешеходным зонам.

"Лавирование между людьми, езда против хода на дороге с односторонним движением, не снижение скорости перед выездами из дворов, и все это без прав и при полном отсутствии контроля", - такие нарушения отметил водитель из Санкт-Петербурга.

Среди мотоциклистов отдельно выделяют их "младших братьев" - питбайкеров и мопедистов. В основном автолюбители недовольны подростками за рулем. Ведь именно они чаще создают аварийные ситуации.

"Мотоциклисты имеют наибольший процент адекватов. Катятся себе по полосе, как все. Иногда между рядами на светофоре проползут вперед - я таких пропускаю, сдвигаясь в сторону. Благодарят часто. Но летящих быстрее потока побаиваюсь - не всегда их в зеркала углядишь", - отметил автолюбитель.

Всероссийский опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года среди пользователей сайта "Дром". В нем приняли участие более девяти тысяч человек. Участники опроса могли выбрать один или несколько вариантов ответа.