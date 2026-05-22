В ГАИ поставили точку: до какого возраста пенсионерам можно водить машину

В российском законодательстве и правилах, которыми руководствуется ГАИ, не предусмотрено максимального возрастного ограничения для управления автомобилем.

Граждане имеют право садиться за руль и в 70, и в 80, и в 90 лет, если их фактическое состояние здоровья позволяет безопасно управлять транспортным средством и подтверждается результатами медицинской комиссии, сообщает ИА DEITA.RU.

Распространённые в интернете сведения о якобы существующих «массовых запретах по возрасту» или автоматическом аннулировании водительских удостоверений у пенсионеров не соответствуют действительности и не имеют юридической силы.

Ключевым фактором, определяющим возможность управления автомобилем для пожилых людей, остаётся состояние здоровья. При оценке водителя сотрудники Госавтоинспекции руководствуются не датой рождения, а наличием или отсутствием медицинских противопоказаний.

Как рассказали представители ГАИ, к таким противопоказаниям относятся, например, значительное снижение остроты зрения, серьёзные психические расстройства, выраженные нарушения координации движений или слуха, которые могут создать угрозу безопасности дорожного движения.

Контроль за состоянием здоровья водителей осуществляется через систему обмена данными между Министерством здравоохранения и МВД. Если у гражданина выявляются тяжёлые хронические заболевания, представляющие риск на дороге, пишет портал Autonews.

Например, серьёзные сердечно-сосудистые патологии или резкое ухудшение зрения. Информация об этом оперативно поступает из медицинских баз в информационные системы МВД. В таких случаях действие водительского удостоверения может быть приостановлено или аннулировано досрочно.

Водительское удостоверение в России выдаётся сроком на 10 лет. Его замена и повторное прохождение медицинской комиссии требуются только по истечении этого срока, а также в случае ухудшения здоровья или по личному желанию водителя.

Для пожилых граждан не установлено специальных требований по более частому прохождению медосмотра — процедура стандартна для всех категорий водителей. Единственным законным основанием для отказа в выдаче или продлении водительских прав является официальное заключение врачебной комиссии.

К абсолютным противопоказаниям к управлению автомобилем относятся тяжёлые патологии органов зрения, не позволяющие безопасно вести машину, серьёзные психические заболевания, тяжёлые поражения центральной нервной системы и эпилепсия. В таких случаях врачебная комиссия выносит соответствующее заключение, которое становится основанием для отказа в выдаче или аннулирования водительского удостоверения.