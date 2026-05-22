Названы плюсы и минусы кроссовера KGM Torres.

© За рулем

Torres не перестает удивлять. Причем удивляет он и классными решениями, и откровенными архаизмами.

К примеру, если выключить зажигание, не закрыв предварительно окна, и запереть машину с брелока, электроника не поднимет стекла автоматически. Большинство даже бюджетных «китайцев» подстрахует – и окна сами закроются. Как же так?

С другой стороны, как только температура на улице снижается до 4 °C, автоматически повышается электрообогрев руля, сразу после холодного запуска. Такой заботы «китайцы» обычно не проявляют. Зачет!