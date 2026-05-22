Создатели UMO рассказали, почему их машины хорошо продаются

«ЭМ Рус»: 4 тысячи автомобилей UMO до конца года и кратный рост в 2027 году.

© За рулем

Основатель и гендиректор компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» рассказал, чего ждать от выпуска электромобилей UMO в ближайшее время.

По его словам, до конца 2026 года компания планирует выпустить около 4 тысяч машин – это прямое обязательство по специнвестконтракту с государством, которое касается и объемов, и локализации.

А уже в 2027 году, обещает Рашкин, производство вырастет кратно.

Живой интерес к новинке подтверждается цифрами. За первые месяцы продано 500 автомобилей, и они уже накатали в сумме больше миллиона километров по российским дорогам. Клиентами стали сразу несколько таксопарков по всей стране, а также каршеринговые сервисы – в частности, «Электродрайв».

Отдельно глава «ЭМ Рус» обратил внимание на Санкт-Петербург. Там, по его словам, особенно высокий спрос на модель UMO 5 в «Драйве». Причина простая и очень рыночная: в городе недавно отменили бесплатную парковку для обычного каршеринга, а для электромобилей она осталась – поэтому сервисам выгоднее и быстрее переходить на «электрички».

Напомним, Umo – это совместный проект «ЭМ Рус», «Москвича» и «Яндекса», сборка Umo 5, который является клоном GAC Aion Y Plus, стартовала на «Москвиче» в феврале 2026 года.