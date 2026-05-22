Эксперт назвал простой способ реанимации электроники китайских авто

Большая часть новых автомобилей, продаваемых в России, сделаны или разработаны в Китае. Из-за обилия экранов и бортовой электроники их часто сравнивают с гаджетами. И проблемы у них характерные для гаджетов - зависания и глюки. Технический эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев рассказал "Российской газете", как можно решить проблему без посещения сервиса, сэкономив и время, и деньги.

Одних покупателей обилие экранов радует: с яркими мониторами автомобиль выглядит суперсовременным. Других расстраивает: они скорбят по временам, когда все в машинах было максимально механическим, от приборной панели с настоящими стрелочками до климатической системы с ползунками и крутилками.

"То, что экранов стало много - не главное. Хуже, что на современных китайских машинах на экраны выведено управление важнейшими функциями. Через них регулируется температура в салоне, включаются обогревы сидений, стекол и руля, меняются режимы работы системы стабилизации. Так что завис экран - это уже не про "поеду без музыки". Проблема шире", - говорит Андреев.

По словам эксперта, на автомобилях европейских, корейских и японских марок, ушедших из страны в 2022 году, "мультимедийные баги" тоже встречаются, но гораздо реже. Сами системы были проще, а количество функций, за которые они отвечают - меньше. Неработающий экран не помешает вам усилить обдув на ветровое стекло или изменить температуру в салоне - все управление, как правило, на отдельных регуляторах.

"Заметнее всего проблемы с зависаниями в автомобилях относительно недорогих, но не самых распространенных китайских марок. То ли мощность процессоров и объем оперативной памяти не соответствуют задачам, то ли настройки сырые, но есть модели, для которых зависания - норма. По сути, мультимедийная система автомобиля - это смартфон, который в большинстве случаев не в состоянии самостоятельно обновить прошивку. Да и обновление не всегда помогает", - говорит Андреев.

В жару, отмечает эксперт, зависания случаются чаще. Чем выше температура в салоне, особенно тех местах, где спрятаны блоки управляющей электроники, тем вероятнее отказ. Установка и запуск большого количества мультимедийных приложений - еще один фактор риска.

Проблемы могут выражаться в черном экране, отсутствии реакций на прикосновения, работе системы с большой задержкой, зависании картинки с камеры заднего вида, глюках системы контроля давления воздуха в шинах. Часто автовладельцы рассчитывают, что машина постоит на стоянке, и "само пройдет". Иногда проходит. Нет - обращаются в сервис.

Между тем есть простой способ, как решить проблему своими руками. Способ, которыми пользуются даже официальные дилеры. Надо снять клемму с аккумулятора.

Способ оживления гаджетов путем временного отключения аккумулятора не нов: раньше так приводили в чувство мобильные телефоны. Сегодня батарею извлечь за секунды не получится: нужно разбирать аппарат или пробовать разные комбинации воздействия на физические кнопки.

Но аккумуляторы китайских автомобилей с двигателями внутреннего сгорания обычно находятся под капотом, и чтобы снять клемму нужен, как правило, один инструмент - ключ "на 10".

"Порядок действий такой. Выключаете зажигание. Разблокируете капот. Дверь машины на всякий случай оставляете открытой, чтобы центральный замок случайно не лишил вас доступа в салон. Откручиваете и скидываете минусовую клемму. Ждете 10-15 минут - этого времени обычно хватает, что все системы перезагрузились. Ставите клемму на место, закручиваете соединение", - рассказывает эксперт Андреев.

Из побочных явлений отключения питания - сброс счетчика суточного пробега и часов. Все основные функции восстанавливаются сами.

"Иногда требуется заново "обучить" электрические стеклоподъемники и привод люка - довести клавишей до крайнего положения и подержать 2-3 секунды. Но бывает и обратная ситуация. Люк "ругается" писком, что не может закрыться. Вы обучаете - не помогает. Надо снять клемму, подождать, снова включить, после чего провести повторное обучение. И все становится на свои места. У нас был случай, когда роботизированная коробка стала мягче работать после перезагрузки - видимо, вошла в режим самоадаптации с учетом износа дисков сцепления", - говорит Андреев.

По словам эксперта, временное обесточивание автомобиля не решает всех проблем, но в ряде случаев может сэкономить и время, и деньги.