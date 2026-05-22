Эксперт рассказал, кто устанавливает цены на парковку

Парковка в аэропорту Домодедово оказалась в центре внимания после жалобы одного из водителей. Первые 15 минут стоянки бесплатны, но, если задержаться дольше, час обходится в 6 тысяч рублей. Видео с таким ценником быстро разошлось по соцсетям и вызвало споры. На чём основаны подобные тарифы и есть ли механизм их оспорить, Авторадио объяснил автоюрист Лев Воропаев:

"Собственник стоянки, либо парковки - действует на рынке, поэтому у него право установить ту цену, по которой он хочет сдавать соответствующее парковочное место, либо охранять транспортное средство, которое въезжает на соответствующую стоянку. С другой стороны, у нас есть соответствующее антимонопольное законодательство, поэтому, если в данной ситуации собственник этой парковки, либо земельного участка - занимает доминирующее положение - то у ФАС - Федеральной антимонопольной службы - имеется возможность по жалобе самостоятельно проверить обоснованность этой цены и в случае нарушения антимонопольного законодательства принять соответствующие меры реагирования".

Эксперт также отметил, что можно обратиться в суд.

"Если гражданин всё-таки хочет добиться какой-то справедливости - ему необходимо запастить соответствующими доказательствами. Ну, как минимум, видеозаписью, да, с соответствующим хронометражом, где будет подтверждён факт того, что он въезжает и выезжает с территории аэропорта на протяжении более установленного промежутка времени в 15 минут. И по соответствующей жалобе в суд - да, я думаю, он сможет доказать факт того, что с него необоснованно взимается плата в размере 6 000 тыс. рублей".

