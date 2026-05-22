На крымских АЗС ограничили продажу бензина и дизеля

Крымские власти заявили о дефиците топлива для авто.

В Крыму и Севастополе наблюдается нехватка дизельного топлива и бензина марки АИ‑95 — из‑за этого на заправках ввели ограничения на продажу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, власти уже работают над тем, чтобы как можно скорее наладить поставки.

По состоянию на утро 22 мая дизельное топливо есть лишь на отдельных АЗС города, а бензин АИ‑95 доступен только у одной сети, причём не на всех станциях. При этом с бензином АИ‑92 проблем нет. Власти ограничили объём отпускаемого топлива — теперь можно заправить не более 20 литров в одни руки, а дизель пока выдают по талонам.

Жители Севастополя подтвердили, что ещё накануне заметили отсутствие дизеля и АИ‑95 на некоторых заправках. При этом серьёзных очередей на АЗС пока не возникло. Корреспонденту «РГ» местные жители рассказали, что ситуация пока не вызвала массового беспокойства, но люди внимательно следят за развитием событий.

Причиной перебоев стали сложности с логистикой. Губернатор Развожаев уточнил, что поставки АИ‑95 и дизельного топлива ожидаются к вечеру. Правительство Севастополя и Республики Крым принимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить бесперебойное снабжение региона топливом в ближайшее время.

