Названы конкуренты нового внедорожника Esteo MX

Эксперт Блинов: конкурент Esteo MX — весь верхний слой китайского D-SUV сегмента.

© За рулем

У Esteo MX нет единственного прямого соперника – его оппонентом выступает сразу вся верхняя полка китайских D-SUV.

Как пояснил агентству « Автостат» Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон», покупатель в первую очередь будет присматриваться к, GAC GS8, Hongqi HS5, Geely Monjaro и Changan UNI-K. А в дорогом сегменте – ещё и к премиальным гибридным паркетникам.

Перспективы у марки, по словам эксперта, есть. Но дело не в том, что на рынок пришёл «очередной китаец». Скорее это формирование новой бренд-архитектуры в России. Важный нюанс: Esteo только появился, однако технически и продуктово он вписывается в логику уже знакомого российскому водителю премиального китайского сегмента.

«Первая модель MX заявлена как среднеразмерный премиальный внедорожник D-сегмента с полным приводом, 2-литровым турбомотором, 8-ступенчатым автоматом и клиренсом 210 мм. То есть по продукту это не «кот в мешке», а автомобиль в понятной для рынка технической и потребительской парадигме», – комментирует Юрий Блинов.

Правда, премиум-аудитория куда капризнее и дотошнее – она сравнивает не только ценники. Конкуренция пойдёт за ощущение класса: дизайн, уровень технологий, условия гарантии, развитие сервисной сети, ликвидность на вторичке и доверие к имени. Именно поэтому Esteo мало просто запустить MX в продажу. Критически важно внятно объяснить, что это за марка, на какой платформе построена, кто несёт ответственность за качество и почему клиенту не стоит бояться нового логотипа.

Сборка новинки стартовала 21 мая на мощностях «АГР» в Шушарах. Продажи запланированы на лето 2026-го, а предзаказ уже открыт на официальном сайте компании.

Габариты внедорожника: 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину, 1725 мм в высоту при колёсной базе 2800 мм. В основе шасси – алюминиевые рычаги, гидронаполненные сайлентблоки, многорычажка сзади и особые заводские настройки.