При каких оборотах правильно переключать передачи

Многие водители убеждены, что езда на низких оборотах двигателя помогает сократить расход топлива и продлить ресурс мотора. Однако на практике такая манера вождения может приводить к обратному эффекту, поскольку происходит накопление нагара в цилиндрах и камере сгорания из-за неполного сгорания смеси. Кроме того, масляный насос при малых оборотах не создаёт достаточного давления, и смазка трущихся деталей ухудшается, что грозит масляным голоданием и преждевременным износом. Чтобы избежать этих проблем, периодически стоит давать мотору возможность поработать на высоких оборотах, что способствует самоочищению от отложений и лучшей смазке. Об этом сообщает портал speedme.ru.

Специалисты объясняют, что в городском цикле с частыми остановками и разгонами двигатель особенно страдает от работы на малых оборотах — перегреваются свечи зажигания, пропуски зажигания возникают чаще, а сам двигатель начинает работать нестабильно. Езда «внатяг», когда водитель пытается ускориться с минимальных оборотов, провоцирует детонацию, которая разрушает поршни и шатуны, а также увеличивает нагрузку на коленчатый вал. При этом непосредственный впрыск топлива усугубляет проблему — нагар откладывается на клапанах, и мотор теряет мощность.

Оптимальный режим для современного двигателя — поддержание оборотов в диапазоне, когда пик крутящего момента уже достигнут, но до срабатывания ограничителя ещё есть запас. Золотой серединой многие мотористы считают переключение на следующую передачу при 2500–3000 об/мин для бензиновых агрегатов и около 2000 об/мин для дизелей. Периодическая езда на высоких оборотах (хотя бы один раз в поездке до 4000–5000 об/мин) позволяет прогаром удалить часть углеродистых отложений и улучшить теплоотвод из камеры сгорания, что снижает риск перегрева поршневой группы.