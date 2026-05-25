Новый Maybach или подержанный Rolls-Royce Cullinan? Что выбрать за 20 млн рублей

На рынке элитных внедорожников сложилась необычная ситуация: за стоимость нового Maybach предлагается альтернатива в виде подержанного Rolls-Royce Cullinan. Эксперты отмечают, что выбор между этими автомобилями зависит от приоритетов покупателя.

Maybach, будучи флагманским Mercedes-Benz, предлагает передовые технологии и комфорт, тогда как Rolls-Royce Cullinan уже с пробегом может похвастаться непревзойдённым престижем и ручной сборкой. Стоимость нового Maybach может достигать 20 миллионов рублей, в то время как за эти же деньги реально купить Cullinan с небольшим пробегом.

Хотя оба автомобиля принадлежат к высшему классу, их концепции различаются. Maybach ориентирован на максимальную технологичность и динамику, а Cullinan — на роскошь и статус. Потенциальному покупателю стоит оценить, что для него важнее: новизна и современные опции или престиж и традиции британского автопрома.

Таким образом, решение сводится к личным предпочтениям: если приобретатель ценит инновации, выбор падёт на Maybach, а если аристократический шик — на Rolls-Royce. Рынок показывает, что оба варианта имеют свою аудиторию, и цена в данном случае не является определяющим фактором.