Названа главная опасность зимних шин в жаркую погоду

Россиянам назвали главную опасность езды на зимних шинах в жаркую погоду. Многие российские автомобилисты игнорируют необходимость сезонной смены шин, и продолжают ездить на зимних покрышках летом. Однако, по словам автоэксперта Tamashi Константина Ожогина, это может обернуться не только штрафом, но также привести к аварийной ситуации. Об этом сообщает RG.RU.

Эксперт напомнил, что основная проблема заключается в составе резиновой смеси: зимние шины намного мягче летних, что позволяет им сохранять эластичность в мороз. Однако в жару они начинают перегреваться и хуже держать дорогу.

«Автомобиль хуже реагирует на руление, становится менее устойчивым в поворотах, а тормозной путь заметно увеличивается. Особенно опасно это при экстренном торможении, движении на трассе или резких маневрах в плотном городском потоке», — отметил Ожогин.

Усугубляется ситуация в дождь, так как глубокий зимний проектор не способен справиться с водой — это увеличивает риск аквапланирования, особенно на высокой скорости.

Кроме того, летом зимние колёса изнашиваются намного быстрее, а из-за перегрева протектор стирается неравномерно и покрышка теряет свои свойства. В итоге комплект может прийти в негодность уже после первого сезона, а попытка сэкономить оборачивается дополнительными расходами на покупку нового комплекта.

Использование шин не по сезону также увеличивает нагрузку на тормозную систему, подвеску, растёт расход топлива и уровень шума в салоне.