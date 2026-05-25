В России продают редкий спидстер Mercedes PureSpeed за 200 млн рублей

Один из крупных столичных дилеров выставил на продажу уникальный суперкар Mercedes-AMG PureSpeed из ограниченной серии Mythos Series. Всего в мире существует лишь 250 экземпляров этой модели (данный является десятым, согласно наклейке на крыле), и за нее продавец запрашивает 200 млн рублей.

© Российская Газета

PureSpeed построен на базе серийного кабриолета Mercedes-AMG SL R232, но получил ряд уникальных особенностей. Полностью лишенный крыши и лобового стекла автомобиль поставляется со специальными аэродинамическими шлемами для водителя и пассажира.

Под капотом суперкара скрывается мощный 4-литровый битурбомотор V8, развивающий 585 лошадиных сил. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач AMG Speedshift MCT 9G. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды и способен достигать максимальной скорости в 315 км/ч.

Mercedes-AMG PureSpeed оснащен адаптивной подвеской с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, карбон-керамическими тормозами и карбоновыми элементами. На передней панели красуются дорогие часы IWC Schaffhausen, а в качестве аудиоподготовки установлены 15 динамиков Burmester.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России продают 18-летний Porsche 911 без пробега.