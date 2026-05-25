Названы самые живучие автомобили мира

Рынок знает примеры автомобилей, которые выпускались десятилетиями — иные модели живут дольше, чем иные автобренды. Среди таких долгожителей есть как культовые внедорожники, так и простые малолитражки. К примеру, классический Jeep Wrangler в той или иной форме производится с 1986 года, что уже составляет более 35 лет, хотя и не является рекордсменом. А вот Volkswagen Beetle выпускался с 1938 по 2003 год — это почти 70 лет. Однако настоящая чемпионка по долголетию — модель Toyota Corolla, появившаяся в 1966 году. Её производство продолжается по сей день, но она не единственная.

© Volkswagen

Некоторые модели поставили абсолютные рекорды благодаря отсутствию серьёзных изменений. В список попали также Lada 4x4 (Нива), выпускаемая с 1977 года, Mini Cooper (созданный в 1959-м и обновлённый уже под эгидой BMW) и Ford F-Series (с 1948 года). Интересно, что некоторые автомобили, такие как Mazda MX-5, существуют в нескольких поколениях, но одноимённая модель выпускается с 1989 года. Это демонстрирует, как выверенная конструкция и спрос обеспечивают машинам невероятную живучесть.

В десятку самых долговечных машин попали модели разных классов и производителей: например, Land Rover Defender, выпускавшийся с 1983 по 2016 год, и Porsche 911, который производится с 1964 года (хотя поколения менялись). Также отмечен правительственный ЗИЛ-117, который хоть и был нишевым, но выпускался более 10 лет, и Toyota Land Cruiser, чьё производство началось ещё в 1950-х. Многие из этих автомобилей до сих пор встречаются на дорогах благодаря надёжности и простому ремонту.