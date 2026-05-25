Названы 10 машин, которые знает даже тот, кто не интересуется авто

Только 10 моделей машин вошли в список тех, что знакомы даже людям, далеким от автомобильной тематики. Эти автомобили стали настоящими иконами, известными буквально каждому. Исследование показало, что популярность брендов и конкретных моделей не всегда коррелирует с их продажами или техническими характеристиками. Важную роль играют культурный контекст, появление в кино, мемах или известных событиях. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Ferrari

Первое место среди таких машин занял Ford Mustang — его узнаваемый силуэт ассоциируется с мощью и американской мечтой. На втором месте расположился Smart Fortwo, который благодаря миниатюрным размерам превратился в символ городской мобильности. Неожиданно, но Jeep Wrangler оказался лишь на десятой позиции — возможно, из-за недостатка паблисити. Примечательно, что среди лидеров есть не только массовые модели, но и довольно нишевые, но медийные. Например, Porsche 911 прочно укрепился в узнаваемости после бесчисленных упоминаний в массовой культуре. В то время как некоторые утилитарные бестселлеры остались за рамками топа.

Также в список вошли легендарный DeLorean DMC-12, который многие знают лишь как машину времени из «Назад в будущее», и культовый Volkswagen Beetle. Не менее узнаваемы FIAT 500 и Mini Cooper — символы европейского стиля. Этот рейтинг показывает, что известность часто рождается не на конвейере, а на экранах кинотеатров и просто в уличной жизни. В итоге список состоит из смеси классики, спортивных автомобилей и микрокаров, каждый из которых приобрел собственную историю.