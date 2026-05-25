Как понять, что автомобиль "сварили" из двух половин

Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков выделил четыре признака, по которым можно определить, что автомобиль собран в ходе ремонта из двух или более частей.

Автомобили, сваренные из двух, трех и даже четырех и пяти частей, на профессиональном сленге принято называть "конструкторами" или "распилами". Такие "трансформеры", в изобилии встречавшиеся в России в 90-х годах, не являются экзотикой и сегодня.

Как рассказал эксперт Шелков "Газете.Ru", на таких авто наверняка будут установлены кузовные элементы и детали разных годов выпуска. Речь, прежде всего, о стеклах и фарах, имеющих соответствующую маркировку, пластиковой фурнитуре, ремнях безопасности на всех рядах и так далее. Скажем, если на машине используется левая фара 2019 года, а правая, например, 2024 года, это повод насторожиться.

Также специалист рекомендовал сравнивать величину зазоров кузовных панелей на левой и правой сторонах автомобиля, проверить толщину слоев герметика на кузовных панелях и в подкапотном пространстве.

Добавим, что при осмотре нужно обязательно осмотреть также днище, панели пола и потолка, арки задних дверей, район стоек крыши и пороги. Внимание следует обратить на швы, неровности и, возможно, ржавчину в местах сварки.

Не исключены также различные "сюрпризы" с VIN-номером. Если он находится там, где панели пилились и сваривались, то, возможно, площадку с VIN вырезали, а потом вваривали. Поэтому следует отдельно проверить область вокруг VIN-номера на предмет швов от сварки, неровностей или других вмешательств. Толщина окраски здесь также может отличаться.

Кроме того, у "распилов" нередко сбоит электроника, так как при сборке проводку прокладывают заново и не всегда корректно.

Несоответствие цветов и материалов разных частей салона также может указывать на замену деталей.

Во всех случаях при появлении подозрений эксперты советуют обратиться на авторитетный сервис для детальной проверки геометрии кузова и состояния скрытых узлов.