Какие новые автомобили с льготным "утилем" везут в РФ

Глава "Автостата" Сергей Целиков проанализировал ввоз новых автомобилей за период с декабря прошлого по апрель текущего года. С ориентиром на льготный утиль (3400 р).

В выборку эксперт включил авто до 3 лет на момент ввоза, нормальный "левый руль", мощность до 160 л.с, исключил гибриды и электромобили. Ввоз без ОТТС, только по СБКТС и ЗОЕТС.

И вот что получается. В целом таких автомобилей ввезено всего около 22 тысяч штук. Почти 87% из них (19 тыс) были собраны в Китае. Топ-5 моделей выглядит так:

Mazda CX-5 - 8121 шт

Skoda Superb - 2014 шт

Kia Seltos - 1609 шт

Nissan Qashqai - 1529 шт

Volkswagen Tharu - 1140 шт

Среди прочих моделей, которые везут себе россияне с минимальным "утилем" и без заморочек с "растаможкой через Киргизию", есть Hyundai Elantra, Honda Vezel, Skoda Karoq и Kamiq, Mazda CX-50 и CX-30, Kia K3 и К5, Nissan X-Trail, Mitsubishi ASX, Geely Coolray, Suzuki Jimny и многие другие. В целом в этом списке под две сотни разных моделей, добавляет Целиков.

