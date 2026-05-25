Кадаков: массовым продуктом на платформе Senat 900 может стать большой кроссовер.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какие модели могут появиться на базе платформы, лежащей в основе Senat 900.

Сейчас Senat 900 – это премиум-седан нового российского бренда, планирующийся к запуску на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Фактически модель копирует Hongqi H9 – с поправкой на стилистическое оформление. Однако лежащая в основе платформа позволит создавать самостоятельные модели, причем самого различного направления. Как известно, базовый Senat 900 будет представлен на ПМЭФ-2026.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Это современная модульная архитектура, появившаяся в 2024 году. И она позволяет заметно расширить модельный ряд. Например, можно делать флагманские длиннобазные модели — и они появятся в ближайшее время. Можно устанавливать более мощные двигатели, включая V8 мощностью свыше 500 л.с. Не забудем про бронированные варианты. Иными словами, у платформы есть возможности для роста, есть поставщики серийных компонентов, а у российской стороны — право на изменение этой платформы.

Потенциально массовым продуктом может стать большой кроссовер на этой платформе. Такие автомобили у нас пока никто не выпускает и даже не планирует. Ниша Мерседесов GLE/GLS, BMW X5/X7 и прочих Рейндж Роверов с бензиновыми моторами никем не замещена — а электромобили и гибриды далеко не всем подходят. Среди подобных машин с ДВС доступен только рамный Tank, который играет немного в другой, более утилитарной нише.

Большой кроссовер на платформе Сената мог бы стать абсолютно оригинальным российским продуктом — с дизайном и функционалом, прицельно разработанным под наш рынок, под нашего покупателя. Все возможности для этого есть — нужно лишь реализовать их.

Senat 900 публично представят через неделю — 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Там же будут раскрыты планы о развитии полноприводной платформы и о грядущем расширении модельного ряда автомобилей Senat. А выпускать их будут на бывшем заводе Тойота в Санкт-Петербурге.